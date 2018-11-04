В Николаеве неизвестные избили мужчину возле бара – пострадавший в реанимации

В воскресенье ночью, 4 ноября, около бара по улице Космонавтов скорая помощь забрала 50-летнего мужчину, который находился в бессознательном состоянии и с тяжелыми травмами.

Об этом сообщается в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Известно, что мужчина вышел из развлекательного заведения на порог, где стал участником конфликта с неизвестными. На данный момент пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение») и проводят расследование, а оперативные сотрудники устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание от общественных работ до ограничения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в Николаеве 28 октября на автовокзале задержали двух жителей Херсонской области возрастом 28 и 33 года, которые избили киевлянина.