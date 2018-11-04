Николаевские полицейские проверили продавцов рыбы и изъяли около 30 килограмм за нарушения правил торговли

3 ноября сотрудники Управления превентивной деятельности, патрульные полицейские и представители николаевского рыбоохранного патруля провели рейд по местам продажи водных биоресурсов и изъяли около 30 килограмм рыбы за нарушения правил торговли.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

По результатам относительно правонарушителей составлены 4 протокола по статье 88-1 КУоАП (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира, правил содержания диких животных в неволе или в полувольных условиях), 3 протокола по статье 159 КУоАП (нарушение правил торговли на рынках) и изъято около 30 килограмм рыбы.

Также правоохранители проводили с продавцами беседы профилактического характера по дальнейшему недопущению осуществления реализации незаконно добытых водных биоресурсов.

Напомним, 15 сентября, военнослужащие Львовского отряда пограничной службы Украины предотвратили незаконный ввоз в Украину партии корма для рыб и свежего мяса.