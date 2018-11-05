В Швеции произошла стрельба: семь раненых, 12 задержанных

В шведском Гетеборге в результате стрельбы пострадали семь человек, еще 12 были задержаны.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, стрельба, которая произошла вблизи большого шведского города Гетеборг, вероятно связана с членами байкерского клуба «Ангелы ада», который обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.

Полицейские патрули в субботу вечером были вызваны в небольшой промышленный город Мьольнлюкке на юго-восток от Гетеборга, где они обнаружили 7 раненых после стрельбы за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка.

В полиции отметили, что сейчас события, которые привели к стрельбе, не установлены. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

Напомним, что 2 ноября, в американском штате Флорида неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в местном торговом центре.