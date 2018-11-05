Водитель, устроивший смертельное ДТП с фурой на Николаевщине, был пьяным и под кайфом от наркотиков – его отпустили под домашний арест

Фото после ДТП Водитель «Renault», который на трассе М-14 на Николаевщине столкнулся с грузовиком «DAF», после чего умер пассажир легковушки, кроме алкогольного опьянения еще был и под влиянием наркотиков.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Николаевского районного суда Николаевской области.

Как известно, происшествие произошло днем 6 августа на 107-м километре трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». Водитель легкового автомобиля «Renault» выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. Вследствие ДТП пассажир «Renault» умер на месте происшествия, а водитель грузовика получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Результате теста на «драгере» тогда показал 2,02 промилле алкоголя в организме водителя «Renault».

В то же время в материалах суда указано, что кроме алкогольного опьянения водитель, уроженец Баку, был еще и под влиянием наркотиков в момент езды. При этом также установлено, что он двигался с превышением скорости – более 100 километров в час.

После ДТП подозреваемого водителя суд отправил под домашний арест. В октябре в Николаевский районный суд уже передали обвинительный акт в отношении водителя. Там же ему продлили и меру пресечения – домашний арест с 23:00 до 06:00.