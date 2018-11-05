Налетчиков на рынок в Николаеве уже отдали под суд – все они на свободе, а нарушений закона за ними не заметили

В Николаеве в суд уже передали обвинительный акт по уголовному производству о нападении вооруженной группы на вещевой рынок «Колос». Никого из обвиняемых уже не содержат под стражей, а нарушений возложенных на них обязанностей не замечали.

Об этом говорится в ответе Главного управления Нацполиции в Николаевской области и областной прокуратуры.

Как известно, утром 7 декабря группа вооруженных лиц со стрельбой, применением шумовых гранат и слезоточивого газа попыталась захватить административное здание «вещевого» рынка «Колос». На место происшествия выехали пять нарядов патрульной полиции Николаева и следственно-оперативная группа. Злоумышленники с оружием забаррикадировались в помещении. Поэтому сотрудникам третьей роты первого батальона патрульной полиции пришлось штурмовать здание через окна.

В ходе досудебного расследования полиция установила причастность к тем событиям 16 человек, которым вручили подозрение по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). В июне расследование завершили и по обвинительный акт по разбою передали в Ленинский районный суд.

Изначально 13 из 16 подозреваемых отправили под стражу в следственный изолятор, но позже суд отпустил их под личное обязательство. Позже апелляционный суд отправил этих 13 подозреваемых под домашний арест.

В полиции и прокуратуре ответили, что за все время никто из подозреваемых не нарушал возложенные на них судом обязательства.

Напомним, что в суде за одного из подозреваемых в разбойном нападении на рынке вступился скандальный нардеп и экс-командир батальона «Айдар» Серей Мельничук