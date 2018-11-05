На Николаевщине отправили в СИЗО подозреваемого в постоянном совращении несовершеннолетней падчерицы

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В Баштанке суд 2 ноября отправил под стражу подозреваемого в развратных действиях относительно своей несовершеннолетней падчерицы.

Об этом сообщили в Баштанской местной прокуратуре.

Как известно, 1 ноября в Новом Буге в полицию обратилась 15-летняя девочка, сообщив, что в течение нескольких лет ее совращает отчим.

Последний раз отчим совершал развратные действия, по словам пострадавшей, 29 октября.

Прокуратура просила для 39-летнего жителя села Веселый Подол содержание под стражей на 60 суток. Суд удовлетворил это ходатайство и отправил подозреваемого в следственный изолятор на время расследования.

Напомним, что Арбузинский районный суд оправдал мужчину, которого обвиняли в изнасиловании 7-летней падчерцы, за него в суде просила мать девочки.

Тарас Леонтян

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