На Харьковщине полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки

В Харьковской области полиция разыскивает подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

2 ноября в 20:29 в полицию поступила информация от 42-летней жительницы поселка Бабаи об исчезновении дочери.

К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции. Во время розыскных мероприятий ее тело было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка. Кроме того, у погибшей пропала сумка с личными вещами.

По заключению экспертов, ребенка изнасиловали и задушили.

Согласно сообщению, Харьковским отделом полиции разыскивается подозреваемый в убийстве девушки. Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.4 ст. 187 (разбой). Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. В настоящее время полицейские принимают все необходимые меры для задержания лица, причастного к совершению тяжкого преступления.

Напомним, на Николаевщине полиция задержала подозреваемого в развращении 15-летней падчерицы.