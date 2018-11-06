На Николаевщине суд отправил на девять лет в тюрьму рецидивиста, который во время драки нанес смертельные ножевые ранения мужчине

31 октября Березанский районный суд Николаевской области приговорил к девяти годам лишения свободы мужчину, который нанес ножевые ранения своему оппоненту.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура №1.

В декабре 2016 года 44-летний житель села Дмитровка нанес колото-резанные ранения в область грудной клетки 51-летнему мужчине.

Установлено, что злоумышленник в ходе драки, держа в правой руке нож, нанес потерпевшему, который находился напротив него, один удар ножом в левую поверхность грудной клетки в области сердца, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

Злоумышленник ранее был судим за преступления против имущества, в сфере оборота наркотических средств и против здоровья человека.

Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное противоправное причинение смерти другому человеку») и назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве отправили на 6,5 лет в тюрьму квартирантку, которая зарезала хозяйку жилья.