В Запорожье за организацию онлайн-порностудии, в которой работали 12 «моделей», задержали троих человек

В Запорожской области задержали организаторов преступной группы, которая занималась съемкой и распространением роликов порнографического содержания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Запорожской области получили информацию о том, что группа лиц по предварительному сговору организовали деятельность студии по изготовлению и распространению продукции порнографического характера в сети Интернет за денежное вознаграждение.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что организатор преступной группы - 25-летний житель Днепропетровской области. Также в составе группировки действовали 23-летняя женщина и 25-летний мужчина - оба жители Запорожья.

5 ноября оперативники совместно со следователями и спецназовцами «КОРД» провели одновременные обыски по месту жительства фигурантов и по месту работы студии: в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Вознесеновском и Александровском районах Запорожья.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, по которой осуществлялось распространение контента, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Полицейские установили, что для деятельности студии злоумышленники подбирали на работу девушек-моделей из круга знакомых и друзей, а также арендовали квартиру. «Работая» в три смены, 12 моделей в возрасте от 18 до 31 лет, через сайт в сети Интернет, создавали трансляции с контентом порнографического характера. За это получали денежное вознаграждение от пользователей сайта.

За время работы студии объем полученных денежных средств составил около 300 тысяч гривен. Злоумышленники перечисляли деньги на одну из платежных карт банка и в дальнейшем распределяли между всеми участниками группы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Открыто уголовное производство по признакам части 4 статьи 301 («Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что