Житель Николаевщины получил семь лет тюрьмы за убийство своего отца

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Арбузинский районный суд приговорил 37-летнего жителя поселка Братское к семи годам тюрьмы за убийство своего 77-летнего отца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В августе 2018 года обвиняемый в своем жилье на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес руками и ногами тяжелые телесные повреждения своему отцу. На следующий день соседи обнаружили пострадавшего без сознания в доме на полу и вызвали «скорую». С множественными травмами мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся.

Вадим Богданов

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