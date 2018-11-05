У Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита

Генеральная прокуратура пока не нашла юридических оснований для уголовного производства по результатам forensic audit Приватбанка, проведенного компанией Kroll.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» генеральный прокурор Юрий Луценко.

- Исследование Kroll показало, как некие компании через 30-40 счетов на Кипре «провернули» в один день средства и вывели их на «третью волну» – некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы, и это похоже на отмывание средств – ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто является бенефициарием этого имущества. Если это действительно экс-собственники ПриватБанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций – там очень много стран, в том числе США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр, - объяснил генпрокурор.

Forensic audit показал, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.

Луценко утверждает, что в настоящее время установлены активы, которые были приобретены за эти деньги.

- В настоящее время у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы, - от яхт и картин Пикассо до заводов и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс, - сказал он.

ГПУ работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов. Но чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый «предикат» – то есть расхищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-собственников.

- Статья 209 не действует без «предиката» – нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом нравственные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических, - пояснил он.

В свою очередь установление «предиката» осложнено отсутствием возможности установить убыток Приватбанка вследствие операций, послуживших основой для вывода средств. Речь идет предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

- Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они являются действующими, баланс Приватбанка сходится, и у финучреждения отсутствует кредитный убыток, являющийся основанием для применения ст. 191 УК, - сказал он.

По словам Луценко, для выхода из сложившейся ситуации необходимо либо досрочно разорвать эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, либо ждать 10 лет.

- Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно вновь взять у кого-либо кредит и таким же образом перекредитоваться. С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет министров, Kroll и все другие - считают невозможным расторгнуть эти договора. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс. Таким образом, на данный момент сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но убытка де-юре мы должны ждать 10 лет, - объяснил он.

При этом он напомнил, что Kroll предоставила два экземпляра отчета: один - в ГПУ, один – в Национальное антикоррупционное бюро.

- Мы свой уже изучили, - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.

Отметим, после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка»компромат на олигарха.

Также напомним, ранее СМИ сообщали, что власти списывают экс-владельцам «Приватбанка» миллиардные долги.