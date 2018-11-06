В Нью-Йорке начался суд над мексиканским наркобароном «Эль-Чапо»

Судебный процесс над мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом по прозвищу «Эль-Чапо» («Коротышка») начнется в Нью-Йорке с отбора присяжных. Власти усилили охрану Хоакина Гусмана, а также сосредоточились на мерах по защите присяжных и свидетелей.

Об этом сообщает «Голос Америки».

В связи с процессом власти усиливают меры безопасности, в том числе по сохранению в тайне имен двенадцати человек, которые будут работать в коллегии присяжных, и шести запасных. Ожидается, что вступительные заявления начнутся 13 ноября.

Мексика выдала Гусмана Соединенным Штатам в 2017 году, и с тех пор он содержался в одиночной камере в федеральной тюрьме Нью-Йорка. Гусман не признал свою вину по обвинениям в руководстве масштабной операцией по торговле наркотиками в Северной Америке, включая отмывание денег, похищения и убийство людей в целом ряде городов США, в том числе Чикаго, Майами и Нью-Йорке. Обвинения предусматривают обязательное пожизненное тюремное заключение.

Министерство юстиции США заявило, что, будучи лидером картеля «Синалоа», Гусман контролировал контрабанду кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны, которые передавались дистрибьюторам во многих городах США. Прокуроры говорят, что в рамках дела правительство США будет добиваться постановления о конфискации имущества на сумму 14 миллиардов долларов.

Охрана Гусмана также была усилена перед процессом. Ему дважды удавалось бежать из тюрьмы максимально строгого режима в Мексике, и власти пытаются защитить свидетелей по делу от возможной мести картеля. Некоторые из них содержатся в специальных тюремных камерах, другие включены в программы защиты свидетелей.