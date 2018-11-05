Деньги организатору убийства Гандзюк передавал помощник нардепа от БПП, - СМИ

Нардеп от БПП Николай Паламарчук Деньги за нападение на херсонскую активисту Екатерину Гандзюк, которая в результате ожогов серной кислотой через три месяца умерла в больнице, официальному «организатору» Сергею Торбину передавал помощник народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Такие данные обнародовал Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, со ссылкой на собственные источники, передает «Зеркало недели».

Игорь Павловский – помощник депутата от БПП Николая Паламарчука, и в соответствии с открытыми данными – заместитель общественного формирования по охране общественного порядка «Черный туман». Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке, в нее входят бывшие бойцы добровольческих батальонов, участники боевых действий. Другие местные ветеранские группировки обвиняют «Черный туман» в «крышевания» интересов Паламарчука.

Игоря Павловского в данное время нет среди официальных подозреваемых, однако именно его подозревают в передаче средств «за работу» организатору преступления против Екатерины Гандзюк Торбину. Помощник депутата уже был допрошен по этому поводу, однако пока не задержан.

Что же касается народного депутата Николая Паламарчука, то он бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Большинство своей карьеры прослужил на Херсонщине, где начинал инспектором ГАИ. Считается «смотрящим» президента Порошенко по Херсонской области, неоднократно обвинялся местной общиной в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.

Отметим, что сегодня общественные активисты обвинили МВД и министра Арсена Авакова в преднамеренном скрытии заказчиков убийства Гандзюк, поскольку это может серьезные политические последствия.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.