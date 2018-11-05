«Угоняли машину за 40 секунд»: На Киевщине задержали банду автоугонщиков, вымогавших выкуп за похищенные автомобили

В Киевской области сотрудники полиции задержали банду автоугонщиков, которые воровали автомобили и требовали за них выкуп.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Благодаря высокому уровеню технического оснащения злоумышленники совершали угон за 40 секунд. Для установления всех подозреваемых и определение роли каждого из них полицейские вели круглосуточное наблюдение. После угона автомобиля в городе Белая Церковь злоумышленники связались с его владельцем и потребовали у него 15 тыс. долларов. Между тем, полицейские отследили все действия злоумышленников: где и как они угнали авто, куда и каким путем привезли его для хранения, кто и на каком этапе принимал в этом участие.

Собрав информацию обо всех участниках группы, полицейские приняли решение о задержании участников группы еще до передачи денег. Для задержания перекрытия всех возможных путей побега было сформировано шесть полицейских групп.

Все четверо подозреваемых двигались на одной машине, которую приобрели и использовали специально для преступной деятельности.

«Во время погони злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации, шли на таран, чтобы полицейские слетели с дороги. Однако правоохранителям удалось избежать всех опасных ситуаций. В то же время сами злоумышленники слетели в кювет и были задержаны», - отмечается в сообщении.

В машине полицейские обнаружили предметы одежды, которые угонщики использовали во время совершения преступления, - балаклавы, перчатки, а также электронные средства взлома системы защиты автомобиля. Также у двоих подозреваемых были изъяты две боевые гранаты РГД.

«В ходе пяти неотложных обысков полицейские обнаружили и изъяли автомат Калашникова с глушителем и двумя магазинами, снаряженными боевыми патронами, и дымовую шашку. Также изъяты номерные знаки и дублирующие таблички от автомобиля, заранее подготовленные для угнанного авто с целью изготовления автомобиля-«двойника». Кроме того, изъято радиостанции и спецсредства для выявления и подавления сигналов GPS-трекеров и автомобили, номерные агрегаты которых имеют явные признаки изменения кустарным способом», - отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), а также по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Задержанным объявлено о подозрении. Полицейские установили их причастность к как минимум 10 угонам.

Напомним, ранее в Киеве задержали банду угонщиков элитных автомобилей.