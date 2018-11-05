В Николаев передали обвинительный акт по делу взятки одесских судьи и адвоката – один из фигурантов заявил о провокации СБУ

Константин Бобовский В Центральный районный суд Николаева передали обвинительный акт относительно судьи Суворовского райсуда Одессы, который уже находится в отставке, Константина Бобовского и одесского адвоката Игоря Верхолы, которых подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Действия Константина Бобовского квалифицировали по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Игорю Верхолы еще также инкриминируют часть 5 статьи 27 («Виды соучастников»), часть 1 статьи 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), и части 2, 3, 4 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов»).

Согласно озвученной информации, одесские судья и адвокат якобы требовали деньги с гражданки Головчанской, которую подозревали в совершении преступлении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой – с нее требовали в 2016 году две тысячи долларов за меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

В ходе подготовительного судебного заседание, которое рассматривает коллегия судей в составе Сергея Медюка, Екатерины Лагоды и Дмитрия Тишко, адвокаты Бобовского и Верхолы заявили ряд ходатайств.

В частности, защитники отмечали о нарушении подсудности, которую в Генпрокуратуре определили за Следственным управлением СБУ, а, по мнению адвокатов, это производство должны расследовать детективы Национального антикоррупционного бюро.

Отдельно адвокаты требовали признать незаконным обыск в жилье адвоката Верхолы. Его адвокат отметил, что Игорю Верхоле якобы не дали право на защиту в тот момент и фактически незаконно задержали.

Кроме того, защита просила суд разрешить доступ к данным телефонных разговоров заявителя Головчанской с 2015 года. В частности, Игорь Верхола заявил, что по его информации Головчанская давно сотрудничает с СБУ и усматривает в действиях женщины и сотрудников СБУ провокацию преступления.

Прокурор в свою очередь отмечал, что нарушений не было и ссылался на более давние решения по этому производству в других судах, где в подобных ходатайствах уже отказывали. Относительно некоторых других моментов гособвинитель подчеркнул, что они не могут рассматриваться в подготовительном заседании.

В итоге, выслушав все стороны процесса, коллегия судей ушла в совещательную комнату для принятия решения по заявленным ходатайствам и о назначении производства к рассмотрению по сути.

Прокурор ГПУ Коллегия судей в составе Екатерины Лагоды, Сергея Медюка, и Дмитрия Тишко

Адвокаты Константина Бобовского и Игоря Верхолы Игорь Верхола дает пояснения суду

Напомним, что в марте 2017 года Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о заключении под стражу судьи Суворовского районного суда Одессы Константина Бобовского. Это был первый случай, когда ВСП рассматривал вопрос предоставления согласия на заключение судьи под стражу, поскольку до начала реформы судопроизводства вопрос неприкосновенности судей был в компетенции Верховной Рады.