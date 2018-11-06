В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков

Верховный суд Малайзии приговорил к пожизненному заключению 24-летнюю украинку Клавдию Лопаткину, признав ее виновной в ввозе кокаина.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «New Straits Times».

Объявляя решение, судья подчеркнул, что у Лопаткиной было достаточно времени, чтобы проверить содержимое двух пластиковых пакетов, с которыми она прилетела из Дубая в Куала-Лумпур, а оттуда – на Пинанг. Но она не заглянула в сумки, заявив, что в них лежит шоколад.

Лопаткину задержали в международном аэропорту Пинанга 31 декабря 2015 года с 1,5 кг кокаина. В то время она была на первом месяце беременности. Женщина родила девочку в тюрьме.

Лопаткиной были предъявлены обвинения по статье 39 B) Акта об опасных наркотиках от 1952 года. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление – смертная казнь. Ранее Верховный суд Малайзии отпустил Лопаткину, но прокуратура подала апелляцию.