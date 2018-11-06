Швейцария экстрадировала в Украину беглого олигарха Гуту, подозреваемого в мошенничестве на 800 миллионов гривен

В Украину из Швейцарии экстрадирован гражданин, подозреваемый в совершении мошенничества на 800 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс. гривен», — заявили в ГПУ.

Известно, что в понедельник, 5 ноября, подозреваемый передан украинским силовикам.

Замгенпрокурора Евгений Енин на своей странице в Facеbook, что передан экс-глава одного из крупнейших агрохолдингов.

По его словам, экстрадиции мешали как в Швейцарии, так и в Украине. Недоброжелатели, сообщил Енин, имеют отношение к правоохранительным системам обеих стран.

По данным Newsroom, в Украину отправлен Николай Гута.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что беглый украинский бизнесмен Николай Гута продает свою немецкую виллу Villa Glory в Гармиш-Партенкирхене. Двухэтажный особняк продается за 13 миллионов евро. Также сообщалось, что один из совладельцев торговой сети АТБ Виктор Карачун покупает немецкую виллу Villa Glory в Гармиш-Партенкирхене, принадлежащую Николаю Гуте.