В России задержали разыскиваемого за нападение на украинского «киборга» Вербича

В понедельник, 5 ноября, в России, в Калининграде задержан 24-летний россиянин Вячеслав Лукичев, которого объявили в международный розыск после нападения на бывшего бойца АТО, киборга Дмитрия Вербича в Киеве.

Об этом сообщает правозащитник Динар Идрисов, передает «Медиазона».

Сам Лукичев сказал членам комиссии, что ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете), но постановления о возбуждении дела они пока не видели. С чем именно связано уголовное дело, пока не известно.

Сотрудники ОМОН задержали Лукичева 4 ноября примерно в 18:00-19:00 на автобусной остановке. Сейчас он находится в ИВС при управлении МВД по Калининградской области, вчера ему предоставили адвоката по назначению. Жалоб на условия содержания у Лукичева нет, следов от пыток на его теле члены ОНК не заметили. Сейчас к задержанному направилась адвокат Мария Бонцлер, сотрудничающая с «Русью сидящей».

Отметим, что гражданин России Вячеслав Лукичев объявлен в розыск по линии Интерпола по делу о нападения на участника вооруженного конфликта на Донбассе Дмитрия Иващенко (Вербича).

Напомним, 3 мая в Киеве неизвестные в масках напали на «киборга», защищавшего Донецкий аэропорт. Уже 6 мая, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт. Одной из задержанный оказалась Екатерина Лапинская — дочь чиновников из Министерства обороны Украины.