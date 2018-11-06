В Николаеве пасынок пьяного водителя «Infiniti» ударом ноги сломал челюсть патрульному

В Николаеве патрульному при задержании пьяного водителя «Infiniti» сломали челюсть ударом ноги – бил полицейского пасынок нетрезвого автомобилиста.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

В микрорайоне Терновка ночью 26 октября патрульные обратили внимание на автомобиль «Infiniti». В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в организме и на него начали составлять протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях («Управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции»), как это предусмотрено процедурой.

В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не отрегировал и полицейский начал его задерживать.

Когда патрульный опустил водителя для задержания и начал наклоняться над ним, чтобы надеть наручники, то на него начал бежать пасынок водителя и нанес один удар ногой в лицо.

19-летнего парня также после этого задержали и всех участников конфликта увезли в отдел полиции.

Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Мужчине, который ударил патрульного, уже сообщили о подозрении и сейчас готовится ходатайство об избрании ему в суде меры пресечения.

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Напомним, как в центре Николаева произошла драка между мужчиной и патрульным, который регулировал движение.