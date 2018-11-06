«Начал оскорблять и облил жидкостью»: В Баштанке подросток забил до смерти пьяного мужчину, который лежал на земле

Фото - иллюстрация Утром в понедельник, 5 ноября, в Баштанке полицейские задержали 17-летнего парня, который избил мужчину, вследствие чего пострадавший погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 6:55 в Баштанский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что возле дома по улице Промышленной лежит мужчина с телесными повреждениями без признаков жизни.

Свидетели рассказали, что слышали, что неподалеку была ссора, и указали примерное время, когда это происходило. Благодаря камерам видеонаблюдения «Безопасный город», злоумышленники были установлены и доставлены в отделение полиции.

Как выяснилось, накануне вечером двое парней возвращались домой и увидели, что возле одного из домов на земле лежит пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, без обуви и неопрятной одежде.

«Несовершеннолетние сделали ему замечание, мол некрасиво в таком состоянии находиться посреди улицы. Пострадавший начал их оскорблять и еще и облил жидкостью, которая была в стакане, что очень возмутило 17-летнего юношу и он начал бить мужчину, нанеся еще несколько ударов. После этого друзья пошли домой. А уже утром 61-летний мужчина был обнаружен мертвым», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 17-летнего парня. Относительно другого участника происшествия полицейские выясняют степень его причастности к совершению преступления.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение парню о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Продолжается следствие.

Напомним, что на Днепропетровщине двое студентов ради развлечения до смерти избили бездомного.