На Николаевщине пьяный мужчина во время ссоры ударил свою жену ножом в бок и лег спать

Вечером 5 ноября в Новоодесском районе во время ссоры мужчина нанес ножевое ранение своей супруге.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В полицию поступило сообщение из местной больницы о госпитализации 30-летней женщины с ножевым ранением туловища.

Прибыв на место происшествия правоохранители выяснили, что во время застолья между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил жену ножом в бок, и лег спать. Потерпевшая позвонила своей родственнице, которая и вызвала медицинскую помощь.

Сейчас 37-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение ему о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее в центре Николаева девушка, заподозрив своего парня в измене, всадила ему нож в спину.