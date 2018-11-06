В заказе убийства Гандзюк подозреваются 12 человек, но утечка информации подорвала эффективность следствия, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что вчерашняя утечка информации в отношении одного из подозреваемых в заказе убийства Екатерины Гандзюк подорвал эффективность расследования дела.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде во вторник, передает «Зеркало недели».

По словам Генпрокурора правоохранители работали над 12 версиями относительно заказчика убийства херсонской активистки, однако обнародование одной из версий почти сорвало следствие.

- До вчерашнего момента я был уверен в скором и эффективному расследовании убийства Екатерины Гандзюк. Тем не менее вчера в ходе пиара на крови было нарушено одну из тайн следствия - информация всплыла в СМИ. Двенадцать человек, которые нами разрабатываются в связи с заказом, вчера получили необходимую им информацию, - сказал Луценко.

Он заявил, что как генпрокурор не даст доступа к материалам следствия членам парламентской временной следственной коммисии, чтобы не помешать расследованию еще больше.

- Вчерашняя утечка информации подорвала эффективность следствия, - резюмировал Луценко.

Как известно, 6 ноября Генпрокурор Луценко заявил, что подает в отставку.

Напомним, 5 ноября в СМИ появилась информация, что деньги организатору убийства Гандзюк передавал помощник нардепа от БПП.

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.