Придавила вилами и забила топором: На Николаевщине за убийство соседской собаки женщину оштрафовали на 1700 гривен

В Николаевской области обвиняемую в жестоком убийстве собаки соседей наказали штрафом в 1700 гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Казанковского районного суда Николаевской области.

Следствие установило, что 12 января женщина с вилами и топором зашла в чужой двор. Она вилами прижала собаку к стене летней кухни и начала бить топором в лобную часть головы животного. В результате колотых повреждений собака умерла.

Такие действия женщины квалифицировали по части 1 статьи 162 («Нарушение неприкосновенности жилища») и по части 1 статьи 299 («Жестокое обращение с животными»).

Женщина признала свою вину и пояснила такие свои действия тем, что в тот день пес задавил у нее курицу, а также раньше тоже нападал на ее домашнюю птицу.

В итоге суд признал обвиняемую виновной в инкриминируемом преступлении и наказал штрафом в 1700 гривен.

Напомним, как в Киеве суд приговорил к 6 месяцам ареста и 10,5 тысячам штрафа догхантера, который в 2015 году травил собак в Ботаническом саду.