«Хотели проучить»: в Раде показали видео следственного эксперимента и показаний нападавших на Гандзюк

Председатель Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла.

Он продемонстрировал их, докладывая в Верховной Раде о результатах следствия полиции, передает «Украинская правда».

По словам Князева, допросили 5 задержанных лиц и 367 свидетелей, провели 9 обысков, провели более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий - после чего установили обстоятельства преступления.

На одном из обнародованных видео человек говорит, что им предложили «проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалов, связанных с коррупцией». Вознаграждение обещали 4 тысячи долларов - на всех.

По данным полиции, злоумышленники сначала планировали побить Екатерину Гандзюк за вознаграждение в 5 тысяч долларов, но потом решили применить к ней серную кислоту.

Нападение готовили в городе Алешки, а 26 июля, накануне преступления, организатор Сергей Торбин и его соучастники приобрели серную кислоту в Каховке. Личность продавца установили.

Князев сказал, что было установлено организатора преступления, двух его соратников и непосредственного исполнителя:

- Все, к сожалению, участники АТО.

На одном из видео человек рассказывает, что приобрел две бутылки серной кислоты за 300 гривен, которые получил от Торбин. Еще последний дал 10 тысяч гривен «на расходы».

По данным полиции, среди пяти исполнителей преступления был водитель и нападавший, а другие наблюдали за территорией.

На одном из видео показано следственный эксперимент, когда человек показывает, что плеснул кислоту в Гандзюк сзади, по лопаткам - а оттуда она попала на лицо.

После совершения преступления, по дороге в Олешков, нападающий выбросил обувь, испорченное серной кислотой, и бутылку в реку. Их потом изъяли. Еще одну бутылку с серной кислотой изъяли в Олешках.

Князев отметил, что всем 5 лицам, которых считают исполнителями нападения, сообщается о подозрении и избрана мера пресечения. Производство по отношению заказчиков расследует Служба безопасности Украины, поэтому Нацполиция решила передать производство по исполнителей, фактически завершила, в Главное следственное управление СБУ.

Как известно, 6 ноября Генпрокурор Луценко заявил, что подает в отставку.

Напомним, 5 ноября в СМИ появилась информация, что деньги организатору убийства Гандзюк передавал помощник нардепа от БПП.

Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.