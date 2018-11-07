На Николаевщине отдали под суд бывшую работницу банка, которая присвоила 44 тысячи гривен

В Николаевской области отдали под суд бывшую сотрудницу отделения «Сбербанка» в Казанке, которая присвоила 44,4 тысячи гривен со счетов 23 вкладчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

У банковской работницы был доступ к счетам вкладчиков и она вносила в систему неправдивые данные, что якобы клиенты банка снимали деньги. Жертвами преступления стали преимущественно пожилые люди, которые даже не знали о том, что от их имени проводили операции с деньгами. Женщина снимала средства небольшими частями и рассчитывала на то, что это не будет заметно и ей сойдет с рук. В дальнейшем она использовала их на собственные нужды.

Действия обвиняемой квалифицировали как присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, подделка документов, несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах. 31 октября обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что сотрудницу банка из Первомайска будут судить за присвоение 150 тысяч гривен.