Суд отпустил под залог банду киевских автоугонщиков, которые вымогали выкуп за похищенные машины

Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения членам банды, которые угоняли автомобили и потом требовали выкуп.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как известно, в Киевской области сотрудники полиции задержали банду автоугонщиков. Благодаря высокому уровню технического оснащения злоумышленники совершали угон за 40 секунд. Для установления всех подозреваемых и определение роли каждого из них полицейские вели круглосуточное наблюдение. После угона автомобиля в городе Белая Церковь злоумышленники связались с его владельцем и потребовали у него 15 тыс. долларов. Между тем, полицейские отследили все действия злоумышленников: где и как они угнали авто, куда и каким путем привезли его для хранения, кто и на каком этапе принимал в этом участие.

«Мы месяцами документируем автоугонщиков автомобилей премиум-класса. Стараемся задерживать их с поличным, потому что наши суды до сих преступников очень благосклонны - не знаю почему именно к ним, но действительно, денег у них очень много.Так и последнюю группу мы брали с поличным все как в кино - с погоней. Преступники были задержаны за кражу джипа Лексус», – пишет Аброськин.

В результате всех троих подозреваемых суд отправил под арест с возможностью внесения залога. В частности, Авдеенко и Корень – залог в размере 264 тысяч гривен, Григорян – 334 тысячи гривен.

Напомним, ранее в Киеве задержали банду угонщиков элитных автомобилей.