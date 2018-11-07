В Камеруне из интерната похитили 79 детей – в преступлении подозревают группировки сепаратистов

В Камеруне похищены 79 детей, а также директор, учитель и водитель школы-интерната при пресвитерианской церкви.

Об этом сообщает «Медуза».

Нападение произошло в ночь на 5 ноября в деревне рядом с городом Баменда на западе страны. Вооруженные люди вывели детей из спальных помещений и увезли часть из них в неизвестном направлении. Один из спасшихся школьников рассказал, что некоторых детей избили.

Баменда – административный центр региона в Камеруне, где преимущественно проживает англоязычное меньшинство. До Первой мировой войны Камерун был колонией Германии, в 1916 году его оккупировали Франция и Великобритания. Вскоре они получили мандат Лиги Наций на управление страной, британцам досталась западная ее часть. После провозглашения независимости французского Камеруна в 1960 году одна часть британской подмандатной территории присоединилась к нему, другая отошла соседней Нигерии.

Англоязычное меньшинство – примерно 20% населения Камеруна – жалуется на дискриминацию. Недовольство, в частности, вызывает то, что центральное правительство страны присылает в западный регион судей и школьных учителей, которые плохо говорят по-английски. В 2016 году протесты были спровоцированы тем, что новый закон, принятый в Камеруне, при публикации не был переведен с французского на английский – хотя оба эти языка считаются в стране официальными.

В районах с преимущественно англоязычным населением действуют вооруженные сепаратистские группировки. В 2016 году сепаратисты провозгласили создание независимой республики Амбазония и сформировали переходное правительство в изгнании. Это привело к обострению конфликта: на западе Камеруна прошли массовые демонстрации и вооруженные столкновения с правительственными войсками, которые привели к многочисленным жертвам. За последний год на западе Камеруна были убиты сотни людей.

Именно сепаратистов камерунские власти обвиняют в похищении детей и сотрудников школы. В соцсетях было опубликовано видео, на котором люди, называющие себя бойцами одной из сепаратистских группировок, заставляют детей на камеру называть свои имена и имена родителей. Дети говорят, что были похищены и что они не знают, где находятся. Родители некоторых из похищенных школьников подтвердили, что на записи – их дети.

Крупнейшая сепаратистская группировка на западе Камеруна – Силы обороны Амбазонии – объявила о непричастности к похищению. Один из ее лидеров заявил, что боевики группировки никогда не захватывают заложников. В пресвитерианской церкви Камеруна рассказали, что похитители не требуют выкупа и выдвигают только одно условие освобождения детей – на западе Камеруна должны быть закрыты все школы. Большинство из них и без того уже давно не работают: сторонники сепаратистских движений устраивают в школах поджоги и угрожают сотрудникам, добиваясь того, чтобы детей не учили франкоязычные преподаватели.

Похищение детей и сотрудников школы произошло накануне очередного вступления в должность президента Камеруна. 85-летний Поль Бийя руководит страной с 1982 года, в начале октября 2018-го его избрали на седьмой срок. Выступая перед депутатами парламента, он пообещал предоставить больше полномочий местным властям в англоязычном регионе страны.

Напомним, что ранее журналисты Би-би-си благодаря гугл-картам и соцсетям нашли виновных в расстреле женщин и детей в Камеруне.