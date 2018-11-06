Хищение $20 миллионов в «Ощадбанке»: Дочь нардепа Березкина сбежала в Монако

Дочь народного депутата Станислава Березкина Виктория, подозреваемая в хищении 20 миллионов долларов «Ощадбанка», сбежала в Монако.

Об этом пишет «Левый берег», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

- Мы установили, что она вылетела в Монако, - сказал он.

По его словам, Березкина сбежала в тот же день, когда по делу были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе и сына нардепа. Правоохранители намерены объявить Викторию Березкину в розыск.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о нанесении госбанку $20 млн убытков родственниками и бизнес-партнерами нардепа из депутатской группы «Воли народа» Станислава Березкина. По делу нардепа Березкина НАБУ задержало 10 человек, в том числе сына и брата политика – детективы разыскивают его дочь.