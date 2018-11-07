Полиция Чехии рассказала подробности задержания нардепа Лозового – его «сняли» с самолета, улетавшего в Киев

Андрей Лозовой Депутат украинского парламента от «Радикальной партии» Андрей Лозовой в аэропорту Праги расплатился за товар фальшивыми евро – когда об этом стало известно, он ушел и сел в самолет. Но это не помогло, его задержала местная полиция.

Об этом сообщается на Facebook-странице «UA: Рівне».

Ровенская телекомпания ссылается на ответ директора управления Службы полиции по делам иностранцев Екатерины Рендловой.

«О задержании депутата украинского парламента 5 ноября 2018 в 13:30 полицейские управления полиции по делам иностранцев аэропорта Вацлава Гавела в Праге получили информацию, что в одном из магазинов транзитного помещения Терминала 1 неизвестный иностранец провел оплату поддельными купюрами. Полицейские прибыли на место и выяснили, что иностранец попытался заплатить за товар стоимостью 440 евро тремя банкнотами номиналом 200 евро. Продавщица магазина сказала, что провела тест на подлинность специальным устройством, которое показало, что купюры являются фальшивыми.

Когда она выразила подозрение в подлинности купюр, иностранец из магазина быстро ушел. На основании описания иностранца полицейские начали поиски, которые были успешны. Полицейским удалось выяснить, куда направляется иностранец и через несколько минут он был задержан уже на борту самолета, который уже был готов улетать в Киев. Иностранец полицейским показал два документа, удостоверяющие личность. Одним из них был дипломатический паспорт Украины. Также, он заявил, что является депутатом украинского парламента и требовал о своем задержании информировать украинское посольство.

Полицейские проверили, имеет ли он иммунитет на территории Чехии. В ответ на дипломатический протокол министерство иностранных дел эту информацию опровергло. Иностранец был задержан, а в течение дачи показаний сказал, что не знал ничего о том, что купюры, которые у него были – ненастоящие. По его словам, он обменял их в Украине через своего ассистента. После проведения следственных действий, когда в присутствии переводчика все письменные материалы были переданы прокурору, после их изучения решили отпустить иностранца на свободу. Полицейские инспектората полиции по делам иностранцев передали всю эту информацию местному директорату полиции города Праги для дальнейшего проведения расследования», - сообщили в чешской полиции.

В декларации Андрея Лозового за 2017 год указано, что он владеет 150 тысячей евро наличными.