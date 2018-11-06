Во Франции задержали шесть человек по подозрению в подготовке покушения на президента Макрона, - СМИ

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Правоохранители Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на президента республики Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает «Новое время».

Согласно данным издания, задержания прошли во вторник утром, в рамках полученной информации о подготовке нападения на президента Франции.

Шесть человек были задержаны в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель. Детали спецоперации не приводятся. 

Парижская прокуратура открыла уголовное производство, задержанные подозреваются в организации преступной группировки.

Роман Свиридов

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