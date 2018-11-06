Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить по €11 тысяч группе ромов, пострадавших в 2002 году на Одесчине

Европейский суд по правам человека признал украинские власти виновными в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал выплатить по 11 тысяч евро моральной компенсации каждому из 12 пострадавших.

Об этом говорится в решении суда от 6 ноября, передает «Левый берег».

Еще пятерым заявителям суд присудил по 9 тысяч евро компенсации. Дело «Бурля и другие против Украины» касалось погрома, устроенного в 2002 году в поселке Петровка Одесской области.

«Пострадавшие ромы, в частности, утверждали, что государство несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти в худшем случае были соучастниками нападения, а в лучшем случае ничего не сделали, чтобы предотвратить это», - говорится в решении.

ЕСПЧ единогласно постановил, что в данном деле есть нарушение ст. 8 (право на уважение дома) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека. Также суд решил, что в отношении ряда заявителей были нарушения ст. 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Конвенции.

Аргументы украинского правительства о том, что власти не принимали участие в погроме, ЕСПЧ отклонил. Суд также подчеркнул, что решение правоохранителей не защищать данную группу лиц можно трактовать как унижающее достоинство.

Ниже приведена хронология происшествия: 7 сентября 2002 года 17-летний этнический украинец был убит в деревне Петровка, предположительно ромами. В ответ толпа местных жителей потребовала изгнания всех ромов из села.

Местный совет согласился с таким решением и потребовал от правоохранителей изгнать «социально опасных людей, независимо от этнического происхождения». В тот вечер мэр поселка посоветовал ромам уйти от надвигающегося погрома, а ночью толпа из нескольких сотен человек, обыскала дома заявителей и разгромила их.

Во время атаки присутствовали правоохранители, но они не пытались предотвратить разграбление домов и были сосредоточены исключительно на предотвращении человеческих жертв.

Уголовное дело было начато 10 сентября 2002 года. В 2009 году расследование было остановлено.

Напомним, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок. 24 июня, полицейские задержали семерых юношей 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов.

Ранее в Киеве в парке ромы закидали камнями экологов. 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов. Также в Киеве толпа ромов жестоко избили16-летнего парня.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.

Отметим, ранее в МВД заявили, что полиция примет срочные меры для защиты ромов.