Памятник пограничникам в николаевском парке Победы свастикой разрисовала пенсионерка

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В сети появилось видео, как женщина преклонного возраста разрисовала свастикой памятник пограничникам, который находится на Аллее Боевой Славы в николаевском парке Победы.

Его опубликовало интернет-издание «Новости-N».

Напомним, инцидент произошел еще в начале сентября текущего года. 8 сентября около 11:15 в Центральный отдел полиции обратился местный житель с сообщением о том, что ночью неизвестные разрисовали памятник пограничникам, который находится на Аллее Боевой Славы в парке Победы.

Однако, женщина разрисовала памятник не ночью, а днем.

«На видео видно, что сгорбленная старушка с палочкой пришла к памятнику, и некоторое время неспешно ходила рядом, ожидая, пока уйдут люди. После бабушка взобралась на постамент и разрисовала памятник», - отмечает издание.

Напомним, ранее на Николаевщине вандалы «снесли» памятник Герою Советского Союза, капитану Осадчему.

Анатолий Чубаченко

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