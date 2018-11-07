«Подозревается в коррупционных действиях и влиянии на должностных лиц»: В Монако задержали российского олигарха Рыболовлева

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако по запросу прокуратуры.

Об этом сообщает газета Le Monde, передает «InfoResist».

Это произошло после обысков, проведенных правоохранительными органами в особняке миллиардера.

Известно, что задержанный подозревается в коррупционных действиях и влиянии на должностных лиц с целью оказания содействия в решении его вопросов. Рыбалев свою вину не признает.

По данным РИА Новости, в настоящее время в генконсульстве Монако официальной информации о задержании нет.

При этом издание считает, что неприятности Рыболовлева связаны с фактами, о которых газета рассказывала в сентябре прошлого года. Тогда достоянием общественности стала информация о том, что россиянин воспользовался своими знакомствами с министром юстиции княжества и в руководстве полиции Монако с целью благоприятно разрешить свою тяжбу с арт-дилером Ивом Бувье.

Сообщается, что Рыболовлев обвинил в 2015 году последнего в продаже ему картин звестных художников «по завышенным ценам». Бувье с этим не согласился и подал к олигарху встречный иск.

В тоже время Guardian пишет, что у Рыболовлева были общие интересы с семьей Трампа.

С Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером миллиардер дружил – яхту Дмитрия видели в Дубровнике, когда там отдыхала парочка. А у самого Трампа олигарх купил дом во Флориде за $95 миллионов.

Дмитрий Рыболовлев — президент ФК «Монако». По данным Forbes, его состояние оценивается в 6,8 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что футбольный клуб Рыболовлева в этот день дома проиграл Брюгге с разгромным счетом 0-4.

Напомним, Швейцария экстрадировала в Украину беглого олигарха Гуту, подозреваемого в мошенничестве на 800 миллионов гривен.