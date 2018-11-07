«Вылез на дерево и спрятался за ветвями»: Во Львове подозреваемый в разбое попытался скрыться от полиции

Ночью в среду, 7 ноября, в Львове мужчину, пытаясь скрыться от полиции, забрался на дерево.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Львовской области.

Во время патрулирования в Железнодорожном районе Львова, инспекторы получили информацию, что у главного железнодорожного вокзала произошел разбой. Трое мужчин напали на заявителя и забрали у него денежные средства в размере 100 долларов и 200 злотых. Также, пострадавший рассказал, что у одного из них был пистолет, которым ему угрожали.

Позже патрульный обнаружил трех мужчин, которые подходили по ориентировке. Когда они увидели служебный автомобиль полиции, то побежали. Одного из них догнали, им оказался 31-летний житель другой области. При себе у него были деньги, предположительно принадлежащие потерпевшему.

В то же время другой экипаж полиции продолжил поиски еще двух злоумышленников. Неподалеку патрульные увидели мужчину, который вылез на дерево и попытался спрятаться за ветвями, после чего его попросили слезть. 27-летний гражданин другой области подходил под описание, которое дал заявитель. Впоследствии, патрульные обнаружили третьего беглеца - 24-летнего жителя Львовской области. Один из задержанных оказался в розыске за мошенничество. Пострадавший узнал всех трех и подтвердил, что именно они напали на него. Дело передали следователям Железнодорожного отдела полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель «BMW», скрываясь от полиции, вылетел на зеленую зону – до этого он чуть столкнулся с патрульными и въехал в «ВАЗ».