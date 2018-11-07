В Николаеве полицейские разыскивают свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход с собакой на поводке

Николаевская полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, вечером во вторник, 6 ноября, на улице Космонавтов в Николаеве автомобиль «Skoda Octavia» сбил пешехода, который с собакой на поводке перебегал улицу в неустановленном месте. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Также в полиции добавили, что по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатое по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, просьба обращаться по адресу: г. Николаев , ул. Спасская, 12 или звонить по номерам (0512) 49-83-95, 49-82-43», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в Николаеве полицейские разыскивают свидетелей двух ДТП, участники которых сбежали с мест аварий.