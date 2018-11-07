На Кировоградщине суд лишил родительских прав депутата, едва не заморившего голодом своего сына 18+

Александр Мольченко Подозреваемого в издевательствах над малолетним сыном депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко лишили родительских прав.

Об этом сообщает Униан.

Напомним, в августе служба по делам детей Новоукраинского городского совета забрала из многодетной семьи мальчика, который в четыре года весил всего семь килограммов.

По словам пресс-секретаря Новоукраинского райсуда Яны Зарюгиной, соответствующее решение суд принял вчера, 6 ноября. Также родительских прав на мальчика лишили его жену.

Отмечается, что пока ещё суд еще не начинал рассмотрение дела о лишении родительских прав на четверых детей, которые воспитывались в семье Мольченко. Их забрали у семьи на основании решения службы по делам детей Новоукраинской РГА.

Ранее сообщалось, что на Одесчине мать закрыла двоих больных бронхитом детей в доме и ушла пить.