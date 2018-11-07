В Николаеве снова появились воры автомобильных номеров – сообщают о 20 кражах

В Николаеве в ночь на 7 ноября неизвестные украли номера с нескольких автомобилей, припаркованных на перекрестке улиц Садовая и Чкалова и на улице Лазурная.

Об этом сообщается в Viber-каналах «Авто Нико» и «ДТП и дороги Николаева и области».

Воры оставили на машинах записки, в которых указан номер телефона – они обещают вернуть номера, если водитель не будет обращаться в полицию и заплатит выкуп. Один из пользователей сообщил, что номера сняли с 30 машин, другой – что с 20 автомобилей. Кроме того, злоумышленники повредили зеркала на некоторых из машин.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что в Центральном районе пока никто не обращался с заявлениями о краже номеров. В Заводском районе ночью случилась одна такая кража – неизвестный снял еврономера с машины.

Напомним, что ранее в Николаеве вор номерных знаков выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы скрыться от полиции.