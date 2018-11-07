В Николаеве суд не смог провести подготовительное заседание по «делу Копейки» из-за неявки адвоката

Игорь Копейка В Николаеве суд не смог провести подготовительное заседание и назначить обвинительный акт по делу депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки и других фигурантов к рассмотрению по сути из-за неявки одного из адвокатов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в сентябре в прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования этого производства и о направлении обвинительного акта в суд.

В среду, 7 ноября, коллегия судей в составе Дмитрия Никитина, Инны Притуляк и Ирины Бобровой должна была начать предварительное судебное заседание и принять решение по поданному в суд обвиненению.

Обвиняемый Вадим Фолтин сообщил, что его адвокат не может присутствовать в заседании из-за занятости в другом производстве. Также от защитника поступило сообщение о причине его неявки и просьба перенести заседание на другую дату.

Прокурор, а также другие адвокаты со своими подзащитными отметили, что заседание без адвоката обвиняемого Фолтина проводить нельзя по причине нарушения его права на защиту.

Судьи Инна Притуляк, Дмитрий Никитин и Ирина Бобровая Прокурор Валерий Точонов

Адвокаты обвиняемых Игорь Копейка с адвокатами Дмитрий Рябец и Николай Копейка

Олег Тоболин (фото- архив) Вадим Фолтин (по центру; фото - архив)

В итоге судьи приняли решение перенести подготовительное судебное заседание на средину декабря.

Напомним, что 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Как сообщалось ранее, Олег Тоболин заключил сделку с прокуратурой по уголовному производству о хищении более 100 тысяч гривен с бюджета Николаевского горсовета. Согласно материалам производства, Тоболин перечислил вверенные ему департаментом ЖКХ Николаевского горсовета бюджетные деньги на ремонт ограждения кладбища в микрорайоне Терновка на другой счет. При этом для получения денег ранее подавались в ЖКХ поддельные документы. После передумал утверждать ранее подписанный с прокуратурой договор о признании виновности.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.

В июле прокурор Николаевской области Тарас Дунас также заявил, что фигурантам этого производства вручили еще одно подозрение по трем эпизодам, связанным с ремонтом коммимущества.