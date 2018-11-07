Дело генерала Алимпиева начало разваливаться – вместо коррупции ему теперь вменяют халатность

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли найти коррупцию в действиях ректора Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева и сменили ему подозрение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Андрея Алимпиева Максим Журавлев.

Как сообщалось, что глава ХНУВС и руководитель Харьковского гарнизона Андрей Алимпиев был задержан военной прокуратурой. Силовики объявили ему о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), после чего суд избрал генерал-майору меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 1,5 миллиона гривен. Позднее суд отказал в рассмотрении ходатайств прокуратуры об отстранении Алимпиева от должностей. Сам генерал отказался вносить залог и находился за решеткой.

После девяти месяцев расследования в НАБУ и САП сменили квалификацию подозрения относительно Алимпиева с части 5 статьи 191 на часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

«Несмотря на все ожидания и попытки найти в деле то, что так старательно (под диктовку) выписывала военная прокуратура - растраты, умысел, заговоры, личной заинтересованности, коррупции, воровства военного имущества - НЕ УСТАНОВЛЕНО. То есть именно то, что мы утверждали на протяжении всего этого фарса. Почему? Все очень просто: этого не было и не могло быть априори! То есть с особо тяжкого умышленного коррупционного преступления подозрение переквалифицировали на НЕ умышленное неосторожное преступление средней тяжести», – написал Журавлев.

При этом адвокат считает, что уголовное производство не закрыли из-за боязни ответсвенности за то, что Алимпиева подвергли следствию и содержали под стражей.

«Но, это уверенный и большой шаг к полной победе! Которая непременно состоится. До привлечения к ответственности виновных в совершении фальсификации дела. Что же касается «доказательной базы» - она, конечно, по-прежнему отсутствует. Поборемся и отстоим справедливость в суде. Если дело все же будет туда направлено. Подследственность уголовного производства изменено с НАБУ - на Национальную полицию. Конечно, в НАБУ, хватило ума не завершать это «дело». Предельные сроки следствия - до 17 ноября», – отметил защитник.

Напомним, что ранее в Николаеве, Харькове и Киеве провели автопробеги в поддержку Алимпиева.

16 января 2018 года суд продлил Алимпиеву меру пресечения еще на 30 дней, но 19 января он вышел из СИЗО — за него уплатили залог.

Отметим, что в 2004-2009 годах Алимпиев возглавлял 299-ю бригаду тактической авиации, которая дислоцируется в Николаеве.