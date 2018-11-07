В Киеве задержали полковника ВСУ, который вымогал тысячу долларов за перевод военнослужащего в другую часть

В Киеве 7 ноября военная прокуратура и СБУ за получение взятки задержали полковника Г. из Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Задержанный занимает должность заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины. Он требовал и получил 1 тысячу долларов США за влияние на принятие решения военными должностными лицами о переводе военнослужащего из одной воинской части в другую.

«Какие «морально-психологические» кадры – такие и грустные «достижения» в противодействии посттравматическому синдрому и психологическим проблемам среди наших военных», - сообщил глава военной прокуратуры.

Как сообщает «Левый берег», прокурор Матиос в феврале 2018 года заочно поспорил с начальником этого управления Олегом Грунтковским по теме суицидов в армии.

Напомним, что в Николаеве командира взвода ВСУ за вымогательство взятки наказали штрафом в ₴17 тысяч.