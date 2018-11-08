В николаевской психбольнице находятся 12 опасных преступников, к которым применили «принудительные меры»

В отделении с усиленным наблюдением Николаевской областной психиатрической больницы №2 находится 12 человек, к которым по постановлениям суда применили принудительные меры медицинского характера.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Это отделение с усиленным наблюдением предназначено для принудительного лечения психически больных людей, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости.

Всего на территории Николаевской области находятся две больницы, где находятся лица, к которым суд применил принудительные меры медицинского характера: Николаевская областная психиатрическая больница №1 с отделениями с общим наблюдением и Николаевская областная психиатрическая больница №2 с отделениями с общим наблюдением и одним отделением с усиленным наблюдением.

Напомним, что в Николаеве невменяемый похититель школьника остается в психбольнице, суд едва не закрыл в отношении него дело, но отменил свое определение.

Справка:

Принудительными мерами медицинского характера являются оказание амбулаторной психиатрической помощи, помещение лица, совершившего преступление, в специальное лечебное учреждение с целью обязательного его лечения и предупреждения совершения им общественно опасных деяний.

Госпитализация в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением применяется в отношении психически больного, совершившего преступление, связанное с посягательством на жизнь других лиц, а также к больному, который по состоянию своего психического здоровья и характеру совершенного преступления представляет особую опасность для общества.