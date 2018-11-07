Хищение $20 миллионов в «Ощадбанке»: Луценко внес в Раду постановление о снятии неприкосновенности с нардепа Березкина

Генеральный прокурор Юрий Луценко 7 ноября внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата, бывшего владельца агрокомпании «Креатив» Станислава Березкина.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Депутата планируют привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать по подозрению в организации преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (хищение), ч.3 ст.209 (отмывание денег) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

По версии следствия, в течение сентября 2013 - января 2014 года владельцы «Креатива», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО «Креатив», должностными лицами АО «Ощадбанк», ООО «ЗМЖ», сотрудниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство», завладели денежными средствами, полученными «Креативом» в Ощадбанке по договору кредитной линии на 20 млн. долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

Деньги были выделены, несмотря на то, что у «Креатива» было обеспечение только под 7 млн долларов.

16 января 2014 года, сразу после получения денег, их вывели на счета компаний-нерезидентов из Белиза и Швейцарии под видом выполнения контрактов по поставке масла. Позже за эти средства бенефициары нерезидента приобрели корпоративные права ООО "Черноморгидрожелезобетон" и потратили на собственные нужды.

Генпрокурор Юрий Луценко может поддержать представление и передать его в парламент, или завернуть.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о нанесении госбанку $20 млн убытков родственниками и бизнес-партнерами нардепа из депутатской группы «Воли народа» Станислава Березкина. По делу нардепа Березкина НАБУ задержало 10 человек, в том числе сына и брата политика – детективы разыскивают его дочь. Позже стало известно, что дочь нардепа Березкина сбежала в Монако