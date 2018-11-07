На Луганщине суд приговорил женщину к условному сроку за посты с антиукраинскими призывами в соцсетях

Жительница Северодонецка получила 5 лет условно за антиукраинские призывы в социальной сети.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Установлено, что на протяжении 2014-2015 годов личность принимала активное участие в антиукраинских группах в социальной сети «Вконтакте», где распространяла информацию с призывами к изменению границ территории Украины, установленных Конституцией Украины, путем признания террористической организации «ЛНР» независимой республикой и присоединения части территории Украины к составу Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что женщина осуждена по статье «умышленные действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к таким действиям».

Сообщается, что подозреваемая полностью признала свою вину, раскаялась и активно содействовала раскрытию других преступников, в связи с чем с ней была заключена сделка о признании виновности.

Напомним, суд приговорил к тюремному сроку экс-«беркутовца», выдавшего террористам информацию о визите Порошенко и Авакова.