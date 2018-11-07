В Одессе задержали двух мужчин за продажу больницам технического кислорода под видом медицинского

Главное управление Национальной полиции в Одесской области задержало двух человек по уголовному делу о продаже больницам технического кислорода под видом медицинского.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Это руководитель одесского филиала предприятия, специализирующегося на производстве и продаже лекарств, и его помощник-перевозчик.

Их подозревают по ч.3 ст.321-1 (сбыт фальсифицированных лекарственных средств) и ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом) Уголовного кодекса.

По версии следствия, подозреваемые в 2017-2018 году поставили технический кислород в 15 коммунальных медицинских учреждений, в том числе детские больницы и роддомы.

Сумма нанесенных убытков оценивается в 2,6 млн гривен.

Напомним, в трех областях Украины провели обыски у таможенных мошенников, нанесших за год ущерб Госбюджету в ₴15 миллионов.