Бывшим замглавы и главному инженеру «Николаевоблтеплоэнерго» объявили о подозрении в хищении и халатности

Полиция 6 ноября сообщила бывшим работникам ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» - заместителю директора и главному инженеру, в пособничестве в присвоении средств предприятия и служебной халатности, что нанесло ущерб на общую сумму свыше 600 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Указанные лица подписали акты приема работ по разработке и предоставлению технической документации к котлоагрегатам в котельных в Николаеве и Очакове, хотя работы фактически выполнены не были», - сообщили в прокуратуре.

Бывшему заместителю директора предприятия сообщено о подозрении в пособничестве в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, бывшему главному инженеру – в служебной халатности. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к уголовному преступлению.

Напомним, что дело подозреваемого в растратах и подлоге экс-директора «Николаевоблтеплоэнерго» Бородина находится в суде. Бородин обвиняется в том, что составил заведомо ложные акты выполненных работ, согласно которым в 138 домах ООО «Компания Укрэнергосервис» установило счетчики, в то время как в действительности монтажные работы выполнялись силами подразделений «Николаевоблтеплоэнерго». В результате этого на счет частного предприятия было безосновательно перечислено 537 тысяч 538 гривен. Задержанный Бородин рассказывал, что на работу его принимал бывший скандальный советник экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Ярослав Филатов, который сам признавался, что вмешивается в хозяйственную деятельность коммунальных предприятий, требуя от руководства финансовые документы.