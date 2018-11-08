В украинской тюрьме умер «пологовский маньяк», убивший 37 детей и подростков

В понедельник, 5 ноября скончался «пологовский маньяк» Сергей Ткач.

Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на пенитенциарную службу Украины.

Там сообщили, что убийца умер от сердечной недостаточности. Уроженец Кемеровской области РФ Ткач убивал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Ткач насиловал и убивал девочек и подростков – его жертвам было 9-17 лет. В 2008 году он был приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств. Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача он совершил более 100 убийств, доказательства которых до сих пор собирает прокуратура.

За решеткой «пологовский маньяк» женился и стал отцом. Девушка из России, которая моложе его на 38 лет, решила связать свою жизнь с убийцей и родила от него ребенка.

В Днепропетровской области вынесли приговор четырем милиционерам и прокурору, которые выбили признание из невинного человека за убийства, совершенные «пологовским маньяком». Убийцу 37 человек милиция не могла поймать 22 года. За это время за решетку попали девять невинных, двое из них умерли в тюрьме.

Напомним, что осужденного в Николаеве убийцу, которого террористы «ДНР» выдали Украине, пыталась завербовать ФСБ.