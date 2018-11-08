«Слиток золота и письмо Лаврову»: В СБУ показали, что нашли во время обысков у матери экс-нардепа Бережной

Во время обысков у лидера общественного объединения «Сила добра» Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб России, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи действия у Бережной проходили в рамках уголовного производства открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины.

«У этой «законопослушного и честной» гражданки кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, которые свидетельствуют ее противоправную деятельность, наши сотрудники обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора С. Лаврова о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине.Но это не главное: оказывается женщина так мужественно защищала вовсе не документы, а килограммовый слиток золота! Что ж, эта находка много объясняет и расставляет все на свои места. Вероятно пора менять название общественной организации на «Сила золота», - говорится в сообщении.

Также обыски прошли у лидера «Союза левых сил» Василия Волги. В частности сотрудники СБУ изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором. В нескольких других фигурантов изъято незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику.

Елена Бережная Отметим, что Елена Бережная известна своими пророссийскими взглядами, публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. Также она является одним из организаторов столичных маршей «Никто не забыт! ничто не забыто» и «Бессмертный полк».

Напомним, 6 ноября В Киеве сотрудники СБУ пришли с обысками к матери экс-нардепа Бережной и взломали двери.

Как сообщалось, 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Киеве полиция задержала мать экс-депутата от «Партии регионов» Ирины Бережной - Елену Бережную. Женщина надела запрещенную в Украине георгиевскую ленту.