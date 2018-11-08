Из 20 задержанных спецназом участников конфликта при сборе урожая на Николаевщине только одного отдали под суд

Изъятые у участников конфликта предметы Из 20 участников конфликта в поле в Баштанском районе, которых задерживал спецназ, под суд отдали только одного.

Об этом свидетельствует ответ прокуратуры Николаевской области на запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

Как известно, в 2016 году возле села Христофоровка Баштанского района неизвестные вооруженные люди вышли убирать пшеницу на фермерское хозяйство «Поле». По словам фермера Виктора Федорова, ночью на его поле заехали два комбайна, две фуры, восемь «легковушек» и около 40 человек вооруженной охраны для того, чтобы собрать урожай пшеницы. Неизвестные утверждали, что являются представителями одесской охранной фирмы и действовали законно. При этом «охранники» вступили в конфликт с сотрудниками отдела полиции, однако через некоторое время приехали бойцы спецподразделения «Святой Николай» и пресекли правонарушение. Также сообщалось, что за конфликтом стоит одна из криминальных группировок Николаева.

25 июня спецназ доставил в Баштанский отдел полиции более 20 представителей одесской охранной фирмы, но в итоге задержали только жителя Одессы, директора этой охранной фирмы – Илью Кичука, уроженца села Яровое Тарутинского района Одесской области.

Его действия квалифицировали по части 2 статьи 187 («Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц») и части 2 статьи 342 («Сопротивление работнику правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. За преступление ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент уже закончилось досудебное расследование по этому уголовному производству и прокуратура передала в суд обвинительный акт относительно одного участника конфликта на поле возле села Христофоровка.

Уголовное производство продолжают рассматривать в суде.

Сейчас относительно обвиняемого не действует какая-либо мера пресечения.

Фото с места конфликта Фото с места конфликта Фото с места конфликта

Фото с места конфликта Автомобили, на которых приехали зачинщики конфликта Автомобили, на которых приехали зачинщики конфликта

Автомобили, на которых приехали зачинщики конфликта Автомобили, на которых приехали зачинщики конфликта

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», участники конфликта имеют отношение к общественной организации «Левый берег». У этой организации есть лицензированная охранная фирма.



Напомним, что в декабре 2017 года в прокуратура в рамках дела «ОПГ Титова» провела обыски у членов «Левого берега» в Одессе. По местам жительства членов «Левого берега», а также в офисе организации нашли и изъяли зарегистрированные помповые ружья, травматическое оружие, 40 бронежилетов, арматурные ножницы.