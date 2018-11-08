На Одесчине пьяный мужчина избил приехавших на вызов полицейских и повредил служебный автомобиль

В Белгороде-Днестровском пьяный мужчина угрожал соседям и избил полицейских, приехавших на вызов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В Белгороде-Днестровском в полицию поступил вызов, что якобы неизвестный стреляет в двери одного из домов. Приехавший наряд увидел пьяного мужчину, который размахивал ножом и пугал соседей. Заметив правоохранителей, разбушевавшейся сосед накинулся на полицейское авто и выбил ножом лобовое стекло. Затем дебошир избил полицейских. В итоге, хулигана все же удалось задержать – ему 31 год и он был изрядно пьян.

- Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении сразу по двум статьям – угроза или насилие против сотрудника правоохранительных органов, и хулиганство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается, - прокомментировал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Напомним, в Одессе полицейские застрелили подозреваемого в убийстве мужчину, который набросился на них с топором.

Ранее в Николаеве пасынок пьяного водителя «Infiniti» ударом ноги сломал челюсть патрульному.