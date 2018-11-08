В США мужчина устроил стрельбу в баре – погибли 12 человек

В ночь с 7 на 8 ноября в одном из баров города Таузанд-Окс в штате Калифорния в США произошла стрельба.

Об этом сообщает СNN, передает «Новое время».

В результате стрельбы погибли 12 человек, включая одного полицейского. Убийца, начавший стрельбу, был найден мертвым на месте происшествия. Точное количество пострадавших пока не называется. На месте работают медики.

На момент начала стрельбы в баре находились около 200 посетителей. В полиции не исключили, что количество пострадавших может возрасти.

Очевидцы рассказали, что в баре раздались выстрелы, началась паника. Люди разбивали стульями окна, чтобы выбраться из заведения. По данным полиции, нападавший осуществил около 30 выстрелов. Очевидцы описывают его как молодого человека старше 20 лет ближневосточной внешности в черной одежде и с бородой.

В момент атаки в баре проходил студенческий вечер музыки кантри.

Напомним, в США неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, а после покончил с собой.